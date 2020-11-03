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Факты / Мир

Штрафы и бесплатные парковки: Венгрия вводит меры борьбы с Covid-19

В Венгрии из-за ситуации с коронавирусом вводят чрезвычайное положение, меры хотят продлить на 90 дней.

Также в стране объявили комендантский час с полуночи до 5.00.

Правительство хочет запретить работу ночных клубов и ограничить количество зрителей в кино, театрах и во время проведения спортивных мероприятий, разрешено будет занимать только каждое третье место.

Читайте: Гибкий график и ограничение работы заведений: Турция усиливает карантин

Также в Венгрии хотят сделать парковки бесплатными, чтобы больше людей пользовались личным транспортом и меньше толпились в общественном.

Соблюдение мер будут проверять, а за их нарушение штрафовать.

Карантин в ЕС

Ряд европейских стран уже усилили карантин, а некоторые из них несколько раз за прошедший месяц заявляли о введение дополнительных мер для борьбы с коронавирусом.

Подробнее о карантине в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Hungary Today

Фото: Dreamstime

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