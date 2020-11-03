В Венгрии из-за ситуации с коронавирусом вводят чрезвычайное положение, меры хотят продлить на 90 дней.
Также в стране объявили комендантский час с полуночи до 5.00.
Правительство хочет запретить работу ночных клубов и ограничить количество зрителей в кино, театрах и во время проведения спортивных мероприятий, разрешено будет занимать только каждое третье место.
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Также в Венгрии хотят сделать парковки бесплатными, чтобы больше людей пользовались личным транспортом и меньше толпились в общественном.
Соблюдение мер будут проверять, а за их нарушение штрафовать.
Карантин в ЕС
Ряд европейских стран уже усилили карантин, а некоторые из них несколько раз за прошедший месяц заявляли о введение дополнительных мер для борьбы с коронавирусом.
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Источник: Hungary Today