По состоянию на 3 ноября в мире коронавирусом заболели 46 801 621 человек.
Такие данные приводит американский Университета Джонса Хопкинса.
Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире скончался 1 205 221 пациент.
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Страны, где больше всего инфицированных:
- США — 9 284 966;
- Индия — 8 229 313;
- Бразилия — 5 545 705;
- Россия — 1 642 665;
- Франция — 1 460 745.
В каких странах самый высокий уровень смертности от коронавируса:
- США — 231 510;
- Бразилия — 160 074;
- Индия — 122 607;
- Мексика — 92 100;
- Великобритания — 46 943.
Украина находится на 20 месте в мировом рейтинге с наибольшим количеством заболевших.
Карантин в мире
В Испании объявили забастовку сотрудники похоронных бюро. Они требуют увеличить количество рабочих, ведь смертность от Covid-19 растет.
В Швейцарии в Женеве с 2 ноября ввели усиленный карантин из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.
Правительство Италии усиливает карантин по всей стране. Это связано с резким распространением коронавируса среди населения.
Сейчас в стране закрыты музеи и выставки. Власти ограничили передвижение между регионами. Общественный транспорт будет заполняться на 50%.
Третья волна коронавируса
Французские ученые из Научного совета по вопросам Covid-19 при Министерстве солидарности и здравоохранения сообщили, что возникновение третьей волны пандемии коронавируса возможно в конце зимы. Спад второй волны прогнозируют на конец этого года или на начало следующего.