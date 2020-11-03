По состоянию на 3 ноября в мире коронавирусом заболели 46 801 621 человек.

Такие данные приводит американский Университета Джонса Хопкинса.

Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире скончался 1 205 221 пациент.

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Страны, где больше всего инфицированных:

США — 9 284 966; Индия — 8 229 313; Бразилия — 5 545 705; Россия — 1 642 665; Франция — 1 460 745.

В каких странах самый высокий уровень смертности от коронавируса:

США — 231 510; Бразилия — 160 074; Индия — 122 607; Мексика — 92 100; Великобритания — 46 943.

Украина находится на 20 месте в мировом рейтинге с наибольшим количеством заболевших.

Карантин в мире

В Испании объявили забастовку сотрудники похоронных бюро. Они требуют увеличить количество рабочих, ведь смертность от Covid-19 растет.

В Швейцарии в Женеве с 2 ноября ввели усиленный карантин из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

Правительство Италии усиливает карантин по всей стране. Это связано с резким распространением коронавируса среди населения.

Сейчас в стране закрыты музеи и выставки. Власти ограничили передвижение между регионами. Общественный транспорт будет заполняться на 50%.

Третья волна коронавируса