PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Страйк похоронных бюро и локдаун в Италии: коронавирус в мире

По состоянию на 3 ноября в мире коронавирусом заболели 46 801 621 человек.

Такие данные приводит американский Университета Джонса Хопкинса.

Из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире скончался 1 205 221 пациент.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего инфицированных: 

  1. США — 9 284 966;
  2. Индия — 8 229 313;
  3. Бразилия — 5 545 705;
  4. Россия — 1 642 665;
  5. Франция — 1 460 745.

В каких странах самый высокий уровень смертности от коронавируса: 

  1. США — 231 510;
  2. Бразилия — 160 074;
  3. Индия — 122 607;
  4. Мексика — 92 100;
  5. Великобритания — 46 943.

Украина находится на 20 месте в мировом рейтинге с наибольшим количеством заболевших.

Карантин в мире

В Испании объявили забастовку сотрудники похоронных бюро. Они требуют увеличить количество рабочих, ведь смертность от Covid-19 растет.

В Швейцарии в Женеве с 2 ноября ввели усиленный карантин из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

Правительство Италии усиливает карантин по всей стране. Это связано с резким распространением коронавируса среди населения.

Сейчас в стране закрыты музеи и выставки. Власти ограничили передвижение между регионами. Общественный транспорт будет заполняться на 50%.

Третья волна коронавируса

Французские ученые из Научного совета по вопросам Covid-19 при Министерстве солидарности и здравоохранения сообщили, что возникновение третьей волны пандемии коронавируса возможно в конце зимы. Спад второй волны прогнозируют на конец этого года или на начало следующего.

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх