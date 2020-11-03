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Факты / Мир

Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах по результатам опроса

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. По результатам опроса, действующий президент Дональд Трамп обогнал своего оппонента Джо Байдена.

Опрос проводился в нескольких штатах, где ожидается наибольшая борьба.

Так, в Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, его оппонента — 46%. В Северной Каролине Трамп имеет поддержку 47,8% респондентов против 47,2% у Байдена.

Также 47,8% поддержки у Трамп в Джорджии. В Айове Трамп заручился поддержкой 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена.

Однако Джо Байден все же опережает Трампа на 6,8% по общей популярности среди избирателей.

Источник: Real Clear Politics

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