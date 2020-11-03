Турция возобновляет бурение на газовом месторождении в Черном море

Турецкое исследовательское судно Fatih, обеспечено буровой установкой, прибыло в район поисковой скважины Türkali-1, в Черном море.

Об этом сообщило министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

Читайте: Крым, безопасность в Черном море и экономика: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

По данным ведомства, судно продолжит работы на этом перспективном участке газового месторождения Стамбул.

— Судно будет вести бурение первой разведочной скважины. Бур работать на Türkali-1, — говорится в сообщении.

19 сентября судно Fatih стояло в турецком черноморском порту Зонгулдак на техническом обслуживании и для пополнения запасов.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил об обнаружении в турецком секторе Черного моря крупного газового месторождения с резервом в 405 млрд кубометров. Поставка добытого газа с месторождений Черного моря до газораспределительной сети Турции должно состояться в 2023 году.

Природный газ в Черном море

В августе 2020 года Турция нашли залежи природного газа в Черном море, недалеко от границы внутренних вод Болгарии и Румынии.

Судно Fatih натолкнулось на месторождения. Газ нашли на участке Дунай-1, а также у берегов Турции, возле города Кыркларели. Найденный газ достаточно высокого качества. По прогнозам, потенциальными покупателями газа могут стать Украина, Болгария и Греция.