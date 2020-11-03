Лабораторный тест на коронавирус — единственный достоверный метод подтвердить болезнь в период, когда людям угрожает не только Covid-19, но и различные штаммы гриппа, а также ОРВИ.
Об этом во время брифинга 3 ноября напомнила представитель Всемирной организации здравоохранения Энн Моэн.
Эти болезни имеют схожие симптомы, коронавирус же отличается лишь потерей обоняния и вкуса.
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Представитель ВОЗ также напомнила, что не нужно самостоятельно определять болезнь и назначать лечения. Необходимо обращаться за консультацией к врачу, особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом, беременных.
Live Q&A on flu in time of #COVID19 https://t.co/nCHqwboVSK
— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2020
КТ при коронавирусе
Украинские врачи также настаивают на том, что лишь тестирование поможет определить коронавирус.
Этому методу уступает определение симптомов врачом и КТ.
Подробнее о тестировании на коронавирус читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ