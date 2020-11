Лабораторный тест на коронавирус — единственный достоверный метод подтвердить болезнь в период, когда людям угрожает не только Covid-19, но и различные штаммы гриппа, а также ОРВИ.

Об этом во время брифинга 3 ноября напомнила представитель Всемирной организации здравоохранения Энн Моэн.

Эти болезни имеют схожие симптомы, коронавирус же отличается лишь потерей обоняния и вкуса.

Читайте: Потеря обоняния при Covid-19: Супрун рассказала, как преодолеть симптом

Представитель ВОЗ также напомнила, что не нужно самостоятельно определять болезнь и назначать лечения. Необходимо обращаться за консультацией к врачу, особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом, беременных.

Live Q&A on flu in time of #COVID19 https://t.co/nCHqwboVSK

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2020