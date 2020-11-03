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Факты / Мир

В ВОЗ назвали единственный достоверный метод диагностики Covid-19

Лабораторный тест на коронавирус — единственный достоверный метод подтвердить болезнь в период, когда людям угрожает не только Covid-19, но и различные штаммы гриппа, а также ОРВИ.

Об этом во время брифинга 3 ноября напомнила представитель Всемирной организации здравоохранения Энн Моэн.

Эти болезни имеют схожие симптомы, коронавирус же отличается лишь потерей обоняния и вкуса.

Читайте: Потеря обоняния при Covid-19: Супрун рассказала, как преодолеть симптом

Представитель ВОЗ также напомнила, что не нужно самостоятельно определять болезнь и назначать лечения. Необходимо обращаться за консультацией к врачу, особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом, беременных.

КТ при коронавирусе

Украинские врачи также настаивают на том, что лишь тестирование поможет определить коронавирус.

Этому методу уступает определение симптомов врачом и КТ.

Подробнее о тестировании на коронавирус читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

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