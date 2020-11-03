Риск смерти от Covid-19 в два раза выше у беременных женщин. К такому выводу пришли исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

— Беременные женщины с коронавирусной болезнью подвергаются повышенному риску тяжелого течения заболевания и преждевременных родов, — говорится в исследовании.

Всего в исследовании анализировались данные о 19,6 тыс. беременных женщин. Из них умерли 33, что составляет 0,2%. Среди небеременных уровень смертности в два раза ниже — 0,1%.

Кроме того, ученые выяснили, что среди беременных женщин 1,1% попали в реанимацию. При этом среди и небеременных в интенсивной терапии нуждались только 0,4% женщин.

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Из числа беременных женщин к аппаратам ИВЛ оказались подключены 0,3%, а среди остальных — 0,1%.

По словам ученых, вероятность умереть от Covid-19 повышается из-за тех физиологических изменений, которые происходят в организме женщины во время беременности.

Риски заражения в зависимости от группы крови

В Дании и Канаде провели исследование относительно того, какая группа крови самая защищенная от воздействия коронавируса.

Обе группы ученых доказали связь между тяжестью течения заболевания и группой крови человека.

Исследования показали, что лица с группой крови O (I) имеют меньший риск заражения Covid-19.