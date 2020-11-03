Письмо главы Венецианской комиссии Джанни Букиккио к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову по законопроекту Владимира Зеленского о роспуске состава Конституционного суда не является официальной позицией организации.

— Если Комиссия получит запрос, она подготовит свое заключение, — говорится в сообщении.

После того как в Верховной Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает роспуск действующего состава КС, глава Венецианской комиссии написал письмо Разумкову.

Там глава заявил, что увольнение судей КСУ будет грубым нарушением Конституции и международного права.

— Нарушение Конституции, даже если для этого существует несомненно уважительная причина, не приведет к культуре конституционализма и уважению верховенства права, — говорится в письме.

Венецианская комиссия — это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Он дает заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям.

Законопроект Зеленского

Утром 30 октября начались протесты под зданием Конституционного суда Украины. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Наибольший резонанс вызвала статья об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным декларациям.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

Во фракции Слуга народа еще не определились, будут ли поддерживать законопроект Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда, поскольку здесь существует правовая коллизия о вмешательстве одной ветви власти в деятельность другой.

В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес альтернативный проект закона.