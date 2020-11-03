Выборы в США: как роженица голосовала по дороге в роддом

Во Флориде роженица сделала одну остановку по дороге в роддом, чтобы проголосовать на президентских выборах.

27 октября в Управление по надзору за выборами округа Ориндж в Орландо зашел мужчина, чтобы за бюллетенем для голосования по почте для его жены, которая рожала в машине.

— Я не видела ничего подобного раньше, но наша задача — убедиться, что голосует каждый, кто имеет на это право. Независимо от обстоятельств, мы будем гарантировать право на голосование, даже если это кто-то рожает в машине, — отметила сотрудница отдела обслуживания избирателей Карен Гонсалес.

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Она рассказала, что к ним пришел мужчина и предоставил два водительских удостоверения. Однако Гонсалес отметила, что второй человек должен явится на участок самостоятельно, на что мужчина уточнил — это документы его жены, которая сейчас рожает в авто.

Женщина отказалась ехать в больницу до тех пор, пока не проголосует.

По словам Гонсалес, она немедленно распечатала бюллетень для голосования по почте и направилась к машине, где проверила женщину.

Роженица во время голосования была спокойна, когда заполняла бюллетень.

Выборы в США

3 ноября американцы голосуют на выборах президента США. На этих выборах кандидат от Демократической партии Джо Байден бросил вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в США и мире в целом, победитель получит не только место в Белом доме, но и ряд вызовов, требующих немедленных решений.

Сейчас социология показывает, что Байден заручился большей поддержкой, чем Трамп.