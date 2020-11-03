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Факты / Мир

Звезду Playboy и ее сына не хотели пускать в самолет из-за глубокого декольте

Американская авиакомпания Southwest Airlines пригрозила звезде Playboy Еве Мари снятием с рейса из-за того, что она была одета в слишком откровенный наряд.

26-летняя девушка следовала вместе со своим сыном из штата Техас в Оклахому.

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Члены экипажа заявили, что ее топ с леопардовым принтом и глубокими вырезами на груди противоречит дресс-коду перевозчика, и попросили ее переодеться.

— Я почувствовала себя униженной, смущенной и очень обиженной. Я была сильно расстроена тем, как со мной обращались, — заявила Ева Мари.

Также девушка отметила, что помощь ей предложила одна из стюардесс, выдав свитер, дабы ее с сыном не сняли с рейса. Также бортпроводница посоветовала модели обратиться к представителям авиакомпании.

К совету Ева Мари прислушалась. В результате чего Southwest Airlines извинилась и дала скидку на следующий авиаперелет.

В Киеве супругов сняли с рейса в Анталию

Украинская супружеская пара попала в скандал на авиарейсе Киев-Анталия. Туристов вывели из самолета из-за отказа надеть маски.

На просьбу соблюдать правила пребывания в самолете мужчина ответил грубой бранью.

Фото: Eve J Marie

Источник: Mirror

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