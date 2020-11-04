Байден готов через суд добиться законного подсчета голосов

Штаб кандидата в президенты Джо Байдена заявил, что готов добиваться через суд должного подсчета всех голосов на выборах в США.

Заявление Дональда Трампа об остановке подсчета голосов и их пересчет является возмутительной, заявили в штабе Байдена.

Штаб Байдена обвинил Трампа в намерениях помешать обработке всех избирательных бюллетеней.

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— Мы верим, что на пути к победе. Скажу больше — мы знали об этом после беспрецедентного досрочного голосования по почте. Но ожидание может занять некоторое время, потому что впереди еще долгая работа по подсчету голосов, — заявил Байден.

Заявление Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп отметил, что результаты выборов в США феноменальные. По его словам, он лидирует даже в штатах, где не ожидал.

Трамп отметил, что на выборах в США 2020 были нарушения, в частности мошенничество. Он заверил, что готов обращаться в Верховный суд, чтобы решить вопрос с результатами выборов.

Источник: Джо Байден