Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил перед сторонниками. Среди прочего он заявил, что его команда находится на пути к победе на выборах президента.

Также Байден призвал всех иметь терпение, поскольку в этом году подсчет голосов может длиться дольше, чем обычно.

— Мы верим, что на верном пути к победе. Мы знали, что из-за беспрецедентного количества бюллетеней их подсчет может длиться дольше. Нам придется набраться терпения. Но у нас хорошее предчувствие.

Читайте: У нас хорошие позиции: Трамп о первых результатах выборов в США

Также демократ отметил, что не он и не Дональд Трамп должны объявлять, кто победил на этих выборах президента, поскольку это решение американского народа. Но он настроен оптимистично.

Кроме того Джо Байден поблагодарил каждого, кто причастен к избирательному процессу, и призвал всех верить в победу.

Согласно первым результатам выборов в США, Джо Байден лидирует, набрав 205 голосов членов Коллегии выборщиков из необходимых 270.

В частности, демократ побеждает в 14 штатах и ​​американской столице Вашингтоне.