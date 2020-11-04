Статистика распространения коронавируса в мире на 4 ноября свидетельствует о 47 348 215 больных за все время пандемии. За сутки обнаружили еще 546 тыс. случаев.

Из-за осложнений, вызванных Covid-19, от начала пандемии умерли уже 1 212 844 человека, за сутки — более 7,6 тыс.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 9 379 600;

Индия — 8 267 623;

Бразилия — 5 566 049;

Россия — 1 661 096;

Франция — 1 461 391.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 232 553;

Бразилия — 160 496;

Индия — 123 097

Мексика — 92 593;

Великобритания — 47 340.

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Карантин в мире

В Венгрии из-за ситуации с коронавирусом вводят чрезвычайное положение. Также в стране объявили комендантский час с полуночи до 5.00.

В Турции вводится запрет на работу заведений общественного питания, театров и кино, свадебных салонов и бассейнов после 22.00.

В Италии уже закрыли музеи и выставки, власти ограничили передвижение между регионами. Общественный транспорт будет заполняться на 50%.

В Австрии для граждан ввели ограничения на выход из дома с 20.00 до 06.00. Также закроются заведения общественного питания и гостиницы, рестораны смогут работать только на вынос, а ученики старших классов и университетов перейдут на дистанционное обучение.

Коронавирус в мире

Для сравнения, 3 ноября коронавирус в мире зафиксировали у 46,8 млн человек. За весь период пандемии от Covid-19 умер 1 205 221 пациент.

Антилидерами по количеству больных продолжают оставаться США, Индия и Бразилия.