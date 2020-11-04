PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Словакия начинает массовое тестирование на Covid-19 на границе с Украиной

С 9 ноября Словакия планирует начать проводить тестирование на антиген к коронавирус на границе с Украиной.

Его будет проводить частная компания, сообщает Dennik N.

На других пограничных пунктах такое тестирование могут начать проводить после 15 ноября.

Читайте: Словакия протестует на Covid-19 всех жителей страны

В дальнейшем тестирование на антиген хотят ввести и в аэропортах.

Со 2 ноября въезд в Словакию разрешен только гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус,

Массовое тестирование в Словакии

В Словакии за один день 50% жителей страны протестовали на коронавирус, чтобы остановить вторую волну эпидемии.

Для проведения тестирования привлекли более 40 тыс. медиков, а также отряды солдат, полицию, госслужащих и волонтеров. Всего в стране открыли около 5 тыс. иочек тестирования.

Источник: Dennik N

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх