Словакия начинает массовое тестирование на Covid-19 на границе с Украиной

С 9 ноября Словакия планирует начать проводить тестирование на антиген к коронавирус на границе с Украиной.

Его будет проводить частная компания, сообщает Dennik N.

На других пограничных пунктах такое тестирование могут начать проводить после 15 ноября.

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В дальнейшем тестирование на антиген хотят ввести и в аэропортах.

Со 2 ноября въезд в Словакию разрешен только гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус,

Массовое тестирование в Словакии

В Словакии за один день 50% жителей страны протестовали на коронавирус, чтобы остановить вторую волну эпидемии.

Для проведения тестирования привлекли более 40 тыс. медиков, а также отряды солдат, полицию, госслужащих и волонтеров. Всего в стране открыли около 5 тыс. иочек тестирования.

Источник: Dennik N