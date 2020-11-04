Свидетель теракта в Вене: Он забегал в бары и расстреливал людей, как профи

Житель Вены Рабби Шломо Хофмайстер рассказал, как террорист заходил в бары и пабы в центральной части города и выходил из них, стреляя в людей, которые наслаждались последним вечером перед тем, как в Австрии вступил в силу комендантский час.

— Он работал как профессиональный, обученный боевик. Он не выглядел растерянным и не стрелял наугад — это было очень целенаправленно и согласованно, — сказал Хофмайстер.

Мужчина был свидетелем теракта в Вене вечером в понедельник, наблюдая за нападением из своего дома возле храма на Сейтенштеттенгассе.

Хофмайстер позвонил в полицию и сообщил, что боевик бежит к людям в баре, стреляя “десятками, а может и сотнями пуль”.

— Он бегал туда-сюда и забегал внутрь баров, и я услышал выстрелы внутри баров. А затем в течение следующих 15 или 20 минут я услышал выстрелы издалека. И как мы слышали, было несколько мест нападения, — рассказал очевидец.

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Непонятно, сколько было террористов

Полиция Вены сообщила, что до сих пор непонятно, устроил ли стрельбу один боевик или их было больше. Как известно, один террорист был застрелен на месте.

Австрийское источник в правоохранительных органах сообщил журналистам во вторник, что власти определили шесть мест, где происходили перестрелки.

СМИ также сообщили, что другого подозреваемого в совершении теракта в Вене задержали в Линце.