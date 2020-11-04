PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Свидетель теракта в Вене: Он забегал в бары и расстреливал людей, как профи

Житель Вены Рабби Шломо Хофмайстер рассказал, как террорист заходил в бары и пабы в центральной части города и выходил из них, стреляя в людей, которые наслаждались последним вечером перед тем, как в Австрии вступил в силу комендантский час.

— Он работал как профессиональный, обученный боевик. Он не выглядел растерянным и не стрелял наугад — это было очень целенаправленно и согласованно, — сказал Хофмайстер.

Мужчина был свидетелем теракта в Вене вечером в понедельник, наблюдая за нападением из своего дома возле храма на Сейтенштеттенгассе.

Хофмайстер позвонил в полицию и сообщил, что боевик бежит к людям в баре, стреляя “десятками, а может и сотнями пуль”.

— Он бегал туда-сюда и забегал внутрь баров, и я услышал выстрелы внутри баров. А затем в течение следующих 15 или 20 минут я услышал выстрелы издалека. И как мы слышали, было несколько мест нападения, — рассказал очевидец.

ЧитайтеТам стрельба! Очевидцы рассказали, как люди в Вене “штурмовали” кафе

Свидетель теракта в Вене: Он забегал в бары и расстреливал людей, как профи

Непонятно, сколько было террористов

Полиция Вены сообщила, что до сих пор непонятно, устроил ли стрельбу один боевик или их было больше. Как известно, один террорист был застрелен на месте.

Австрийское источник в правоохранительных органах сообщил журналистам во вторник, что власти определили шесть мест, где происходили перестрелки.

СМИ также сообщили, что другого подозреваемого в совершении теракта в Вене задержали в Линце.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка