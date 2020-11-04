В Дании из-за коронавируса уничтожат всех норок

В Дании власти приняли решение об уничтожении всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом.
Об этом сообщила премьер-министр Метте Фредериксен.
По ее словам, мутировавший коронавирус, который обнаружили у норок, может распространяться на людей. Мутация вируса — это проблема для создаваемой вакцины от коронавируса.
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В Северной Ютландии обнаружили 12 случаев заражения мутировавшим вариантом коронавируса.
Владельцам звероферм будет оказана финансовая помощь. Всего в Дании
работают 1 139 норковых ферм, на которых живут около 15-17 млн норок.
В более 200 фермах уже зарегистрировали случаи заражения коронавирусом у животных.
Коронавирус в мире
Статистика распространения коронавируса в мире на 4 ноября свидетельствует о 47 348 215 больных за все время пандемии. За сутки обнаружили еще 546 тыс. случаев.
Из-за осложнений, вызванных Covid-19, от начала пандемии умерли уже 1 212 844 человека, за сутки — более 7,6 тыс.