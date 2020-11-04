Кандидат в президенты США от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп отреагировал на первые результаты голосования.

Он поблагодарил избирателей, отметив, что имеет хорошие позиции в целом по стране.

— Мы действительно имеем хорошие позиции по всей стране. Спасибо! — написал Трамп в Twitter.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

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Первые результаты выборов в США свидетельствуют, что Дональд Трамп получает 100 голосов. Согласно прогнозам, он побеждает в 15 штатах: Юта, Вайоминг, Южная Дакота, Северная Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Миссури, Арканзас, Индиана, Кентукки, Теннесси, Алабама, Западная Вирджиния и Южная Каролина.

Такие данные обнародовал Голос Америки, его цифры также совпадают с прогнозами CNN, NBC News, Fox News и Politico.