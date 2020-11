Кандидат в президенты США от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп отреагировал на первые результаты голосования.

Он поблагодарил избирателей, отметив, что имеет хорошие позиции в целом по стране.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

