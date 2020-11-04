Ученые Флоридского университета в Гейнсвиле обнаружили, что вакцинация от гриппа может защищать человека от коронавирусной болезни. Они утверждают, что это дополнительная защита для человеческого иммунитета.

Исследователи проанализировали около 3 тыс. историй пациентов, которые болели коронавирусом и лечились в университете. Всем участникам исследования 18 лет.

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Ученые сосредоточили свое внимание именно на вопросе, вакцинировались ли пациенты, которые болеют коронавирусом. Выяснилось, что люди, которые не вакцинировались в течение последнего года, чаще (в 2,44 раза) попадали в больницу с осложнениями.

Госпитализированные пациенты в 3,29 раза чаще лежали в реанимации. Результаты исследования менялись в зависимости от от возраста, расы, пола и сопутствующих болезней участников.

Пока медики не могут объяснить, каким образом вакцина от одной болезни, помогает при другой.

— Завлечение к вакцинации против гриппа могло не только уменьшить заболеваемость и смертность от гриппа, но это может помочь сгладить кривую эпидемии COVID-19, — написали ученые в исследовании.

Вакцина от коронавируса: в Израиле проводят тестирование на людях

В Израиле начали тестирование вакцины от коронавируса на людях. На первом этапе будут участвовать 80 добровольцев, в декабре количество увеличится до 960. Если все пройдет по плану, в апреле-мае привлекут 30 тыс. желающих. К этого тестирования проводили на животных.

Источник: Journal of the American Board of Family Medicine

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