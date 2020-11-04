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Факты / Мир

Открывают уличные магазины: в Израиле ослабляют карантин

На фоне ухудшения эпидситуации в мире в Израиле частично ослабляют карантин.

С 8 ноября в стране планируют разрешить работу уличных магазинов.

Однако им позволяется обслуживать не более четырех человек одновременно.

Читайте: Вакцина от коронавируса: в Израиле проводят тестирование на людях

В стране внимательно будут следить за эпидситуацией. Если она ухудшится, ограничительные меры вернут и введут новые.

Карантин в Европе

Из-за роста количества новых больных коронавирусом ряд европейских стран в течение октября усилили карантинные меры. Некоторые из них несколько раз вводили новые ограничения.

О новых мерах по борьбе с коронавирусом сообщили во Франции, Италии, Германии, Испании, Словакии, Чехии, Польши, Болгарии, Швейцарии.

Подробнее о карантине в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Премьер-министр Израиля

Фото: Dreamstime

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