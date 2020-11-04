Главной особенностью президентских выборов в США 2020 является то, что впервые в выборах приняло участие много представителей поколения Z и миллениалов.

На это повлияла в том числе и пандемия коронавируса, поскольку многие студенты вернулись в свои родные города.

— Мы видим, что пандемия помогла многим молодым людям, почти 45%, увидеть, что решения, которые принимают победители выборов, влияют на их собственную повседневную жизнь, и это урок, который они усвоили за последние несколько месяцев, — считает Эбби Киса с Университета Тафтс.

Среди почти 240 млн американцев, имеющих право голоса, около 20% — это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, рассказал Эбби Киса из Центра информации и исследований по гражданскому образованию и участию (CIRCLE) в Университете Тафтса в Медфорде (штат Массачусетс).

О ее активности свидетельствует то, что, по данным CIRCLE, из этого количества избирателей более 7 млн ​​молодых людей проголосовали досрочно.

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К молодежи относят миллениалов, родившихся в 1985-1995 годах, и поколение Z — тех, кто родился в 1996-м и позже.

Еще в мае исследовательский центр Pew в США сообщил, что 61% представителей этой группы планирует проголосовать за демократов, а 22% — за республиканцев.

А демограф Pew Ричард Фрай утверждает, что количество молодежи, которая голосует на выборах, почти удвоилось и составляет 42%.

Выборы в США 2020

В США закончилось голосование на выборах президента США. Последними завершили избирательный процесс Гавайи и Аляска.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что большинство голосов избирателей набрал демократ Джо Байден.