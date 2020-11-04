Выборы президента США: процедура голосования и когда ожидать результатов

Как голосуют американцы
Согласно Конституции США, президент избирается не напрямую гражданами, а группой специально делегированных лиц — коллегией выборщиков. Поэтому на самом деле американцы отдают свой голос за выборщика, который поддержит того или иного кандидата в президенты.
В коллегию выборщиков входят 538 представителей американских штатов. Чтобы победить, кандидат должен получить голоса 270 из них. Каждый штат имеет разное количество представителей в коллегии выборщиков. Оно пропорционально количеству населения этого штата.
В случае победы кандидат забирает все голоса этого штата. То есть тот, кто будет иметь хотя бы на один голос больше среди выборщиков, забирает себе все голоса, а его соперник не получает ничего. Только штаты Небраска и Мэн распределяют голоса согласно результатам всенародного голосования.
Когда голоса за выборщиков от каждого штата посчитают, на 41-й день после общего голосования проходит голосование самой коллегии выборщиков. В этом году это будет 14 декабря. Они собираются в столицах своих штатов, чтобы выразить волю избирателей.
Хотя иногда бывают случаи, когда выборщики не голосуют за того кандидата, которого им поручили поддержать жители штата.
Голосовать на выборах могут граждане США старше 18 лет. Это можно делать непосредственно на избирательном участке или по почте. До 30 октября длилось досрочное голосование, во время которого свой голос отдали более 90 млн человек.
Подсчет голосов Коллегии выборщиков — кто побеждает
Кандидатами в президенты США являются представители от двух политических партий страны. В 2020 году действующий президент США Дональд Трам представляет Республиканскую партию.
Кандидатом от Демократической партии является Джо Байден, известный как вице-президент в правительстве Барака Обамы.
Согласно последним рейтингам, Джо Байден лидирует на выборах президента США, набрав по состоянию на 10.00 среды, 4 ноября, 220 голосов членов Коллегии выборщиков из необходимых 270.
Действующий президент США Дональд Трамп, по последним данным, получает 213 голосов, побеждая по прогнозам в 23 штатах.
Чего ожидать Украине от выборов в США
Кандидат от Демократической партии Джо Байден обещает добиться прекращения боевых действий на востоке Украины и помочь в борьбе против коррупции в случае своей победы на президентских выборах.
В частности, он обещает предоставить военную помощь для борьбы с российским агрессором, планирует привлечь украинское правительство, бизнес и гражданское общество к активной борьбе с коррупцией для верховенства права и экономических возможностей.
Посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил, что независимо от того, кто победит президентских выборах в Америке в этом году, стратегическое партнерство между США и Украиной и поддержка украинского народа со стороны Вашингтона будут только укрепляться.
Он заверил, что и сегодня, при президентстве Дональда Трампа, поддержка США остается твердой.
Когда будут известны результаты выборов в США
Подсчет голосов может длиться несколько дней, но обычно становится понятно, кто победил, к утру следующего дня после выборов.
Хотя в этом году пандемия коронавируса внесла определенные коррективы, поэтому, возможно, придется ждать дольше из-за увеличения количества бюллетеней по почте.
Вместе с тем не стоит забывать, что окончательные результаты выборов будут известны в январе 2021 года. Поскольку 14 декабря 2020 года будет голосовать коллегия выборщиков, а в январе их голоса будет считать Конгресс.
Когда будет инаугурация президента
Голоса коллегии выборщиков Конгресс подсчитает во время заседания в январе 2021 года. В случае победы Джо Байден не сразу заменит президента Трампа. Есть определенный переходный период, чтобы дать новому главе государства время назначать министров и составить планы работы.
По традиции торжественная церемония присяги проходит 20 января. После инаугурации новый президент отправляется в Белый дом, где будет находиться в должности четыре года.