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Факты / Мир

Из-за комендантского часа Венгрия изменила правила въезда в страну

Из-за введения комендантского часа в Венгрии с 1.00 до 6.00 по киевскому времени будут действовать новые правила пересечения границы страны.

В этот временный промежуток въехать на территорию страны смогут только такие категории граждан:

  • лица, которые направляются к месту постоянного или временного проживания, месту работы на территории Венгрии;
  • те, кто пересекает границу с целью трудоустройства, однако только при наличии соответствующих документов;
  • украинцы, которые едут к месту временного пребывания, для этого нужно иметь подтверждение бронирования в гостинице.

Читайте: Карантин выходного дня и комендантский час: ограничения могут ввести в Украине

Согласно информации, под действие ограничения не подпадают водители грузового автотранспорта, осуществляющие международные перевозки.

Карантин в Венгрии

В начале ноября в Венгрии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

Меры будут действовать 90 дней.

Подробнее о карантине в Венгрии читайте на Фактах ICTV.

Источник: Госпогранслужба

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