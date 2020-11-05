Из-за введения комендантского часа в Венгрии с 1.00 до 6.00 по киевскому времени будут действовать новые правила пересечения границы страны.
В этот временный промежуток въехать на территорию страны смогут только такие категории граждан:
- лица, которые направляются к месту постоянного или временного проживания, месту работы на территории Венгрии;
- те, кто пересекает границу с целью трудоустройства, однако только при наличии соответствующих документов;
- украинцы, которые едут к месту временного пребывания, для этого нужно иметь подтверждение бронирования в гостинице.
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Согласно информации, под действие ограничения не подпадают водители грузового автотранспорта, осуществляющие международные перевозки.
Карантин в Венгрии
В начале ноября в Венгрии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Меры будут действовать 90 дней.
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