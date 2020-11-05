Соединенные Штаты продолжают призывать власти Беларуси прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов с независимыми наблюдателями.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

Среди главных рекомендаций – сильная наблюдательная миссия ОБСЕ, прекращение насилия и привлечение к ответственности тех, кто виновен в нарушениях на выборах 9 августа.

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Помпео также призвал освободить всех несправедливо задержанных и начать диалог с представителями оппозиции и гражданского общества.

Санкции против Лукашенко

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко грозят санкции Европейского Союза. Там уже согласовали ряд ограничений против него.

ЕС может заморозить его активы, а также не выдать визу на посещение стран еврозоны.

Источник: state.gov