Результаты выборов в США: по прогнозам, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует на выборах президента США 2020 года, набрав по состоянию на 12.00 5 ноября, 253 пункта. Его конкурент, республиканец Дональд Трамп получил 214 пунктов.

Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов Коллегии выборщиков.

Байден одержал победу в 20 штатах и округе Колумбия, и еще имеет возможность победить в Неваде и Аризоне, получив дополнительные 17 голосов выборщиков.

Демократ побеждает в штатах: Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вермонт, Колумбия, Вашингтон, Нью-Мехико, Орегон, Вирджиния, Род-Айленд, Калифорния, Гавайи, Мичиган и Висконсин.

Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в 23 штатах: Айдахо, Юта, Вайоминг, Южная Дакота, Северная Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Миссури, Арканзас, Индиана, Кентукки, Теннесси, Алабама, Западная Вирджиния, Южная Каролина, Техас, Огайо, Миссисипи, Монтана, Айова, Флорида и Луизиана.

Республиканец в настоящее время лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске, и в сумме ему может добавиться 54 пункта. Тогда Трамп получит 268 голосов выборщиков, что не позволит ему победить в народном голосовании.

Система выборов в США

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование Коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе.