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Факты / Мир

Секс и принудительный труд: в Европе задержали почти 400 человек за торговлю детьми

Правоохранители 12 стран Европы провели масштабную спецоперацию против торговли детьми.

За несколько дней были задержаны 388 злоумышленников. Операция проводилась под наблюдением Frontex — Европейского агентства по охране внешних границ.

Отмечается, что к разоблачению подозреваемых привлекли более 5,3 тыс. силовиков из Австрии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Германии, Литвы, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Нидерландов и Великобритании.

Секс и принудительный труд: в Европе задержали почти 400 человек за торговлю детьми

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Преступные группировки на территории этих стран организовали сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних с привлечением рабского труда и контрабанды.

— В ходе проведенной полицейской спецоперации мы обнаружили 249 потенциальных жертв, из которых четверть — малолетние дети, — говорится в сообщении.

Во время следствия выяснилось, что в большинстве случаев торговлей детьми занимаются члены их семей.

Также жертвами насилия в Европе часто становятся беженцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Всемирный день противодействия торговли людьми ежегодно отмечается 30 июля.

По оценке Международной организации труда, жертвами принудительного труда является 21 млн человек, среди которых 71% — это женщины и дети.

Источник: Europol

Фото: Dreamstime

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