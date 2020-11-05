Избирательный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена, не дожидаясь его победы на выборах, запустил сайт, предназначенный для подготовки к передаче власти от действующего президента США Дональда Трампа.

На ресурсе опубликовано только одно сообщение.

— Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезные — от пандемии к экономическому спаду, от изменения климата до расовой несправедливости — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый же день, — говорится в сообщении .

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

На сайте пока нет информации о планах передачи власти демократам.

Иски от Трампа

Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов за недостаточный доступ наблюдателей к процессу.

Штаба президента Трампа не обеспечили достаточный доступ к местам подсчета голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн, заявил представитель штаба Билл Степин.

Источник: BIDEN-HARRIS TRANSITION