Теракт в Вене: среди задержанных — граждане России и Турции

По делу о теракте в Вене среди задержанных есть граждане России и других стран.

Об этом сообщил руководитель полиции австрийской столицы Герхард Пюрстль.

Австрийская полиция уже арестовала 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет, которые подозреваются в совершении террористического акта в Вене. Среди них граждане России, Турции, Македонии и Бангладеш.

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Министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер отметил, что все задержанные по делу о теракте имеют миграционное прошлое. Кроме того, он сообщил, что джигадист, который убил четырех человек и ранил 22 человек, действовал в тот момент самостоятельно.

Теракт в Вене

2 ноября в центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу возле синагоги вблизи площади Шведенплатц.

В результате теракта в Вене погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения. Террорист действовал с несколькими сообщниками, которых сейчас разыскивает полиция.

Теракт произошел в вечернее время, когда десятки людей гуляли по улицам Вены.

3 ноября ответственность за стрельбу взяла террористическая организация ИДИЛ. Злоумышленник, который имел при себе фейковый жилет со взрывчаткой, мачете, заряженный пистолет и автомат, работал в соответствии с инструкциями, предоставленными Исламским государством. Один из нападавших был убит на месте работниками полиции.

Источник: Die Presse