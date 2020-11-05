Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Греции усиливают карантин.

В стране вводят трехнедельный локдаун, меры будут действовать с 7 по 30 ноября.

Гражданам страны необходимо будет придерживаться режима изоляции. В стране также планируют закрыть магазины, самые важные объекты инфраструктуры будут оставаться открытыми.

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Власти страны анонсировали, что граждане страны, которые на период действия локдауна не будут иметь возможности заработать, получат €800 помощи.

Карантин в Европе

Греция — не первая европейская страна, где из-за коронавируса снова усилили карантин.

До этого о ужесточении мер заявили власти большинства государств, среди которых Франция, Испания, Германия, Италия, Словакия, Чехия, Польша, Болгария и Швейцария.

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Источник: Gazzetta.gr