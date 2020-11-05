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Факты / Мир

В день выборов в США резко вырос спрос на алкоголь — что покупали американцы

В день выборов в США, 3 ноября, в стране резко увеличился спрос на алкоголь.

В Вашингтоне один из ритейлеров Drizly сообщил, что продажи в этот день были выше на 133%, чем в другие вторники. Увеличение продаж спиртного зафиксировали и в округе Колумбия.

3 ноября американцы чаще всего покупали шампанское и игристые вина.

Читайте: На выборах США зафиксировали рекордную явку избирателей за последние 120 лет

Также в день выборов вырос спрос на красные вина и виски.

Выборы в США

3 ноября американцы избирали нового главу государства. В гонке за пост президента принимали участие республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

По предварительным результатам, Байден побеждает в ключевых штатах.

Подробнее о выборах в США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Washingtonian

Фото: Pixabay

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