В Японии на аукционе 20-килограммовый ящик с мандаринами продали за $9,6 тыс.

Всего в ящике были 100 цитрусовых фруктов, которые там называют микан.

Мандарины сорта сацима выращивают в префектуре Эхиме. Этим заниматься только около ста местных фермеров.

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Эти мандарины более крупные и отличаются уникальным вкусом и ароматом.

Традиционно их цена составляет около $75 за десять килограмм.

Лауреат Нобелевской премии по экономике