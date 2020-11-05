В Японии на аукционе 20-килограммовый ящик с мандаринами продали за $9,6 тыс.
Всего в ящике были 100 цитрусовых фруктов, которые там называют микан.
Мандарины сорта сацима выращивают в префектуре Эхиме. Этим заниматься только около ста местных фермеров.
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Эти мандарины более крупные и отличаются уникальным вкусом и ароматом.
Традиционно их цена составляет около $75 за десять килограмм.
Лауреат Нобелевской премии по экономике
Нобелевская премия 2020 в области экономики досталась Полу Милграму и Роберту Вильсону за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.