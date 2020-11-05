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Факты / Мир

В Турции начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

В Республике Турция ученые начали испытывать вакцину от коронавируса ERUCOV-VAC. Ее разработали в Университете Эрджиес.

Первая стадия исследования продлится около двух месяцев. Полное испытание вакцины планируют завершить до января следующего года.

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— Первая доза вакцины  ERUCOV-VAC против коронавируса опробована на добровольце, — сказал ректор университета Мустафа Чалыш.

В тестировании вакцины от коронавируса приняли участие 44 добровольца в возрасте от 18 до 55 лет. Они здоровы и ранее не болели Сovid-19.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что в сентябре в Турции на пациентах была протестирована китайская вакцина от коронавируса.

Вакцина от коронавируса: в Израиле проводят тестирование на людях

В Израиле также начали тестирование вакцины от коронавируса на людях. Если испытания окажутся успешными, препарат будет доступен для населения уже летом.

Источник: TRT Haber

Фото: Dreamstime

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