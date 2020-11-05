Цена биткоина в долларах — курс криптовалюты 5 ноября

Курс самой популярной криптовалюты биткоина поднялась выше $15 тыс. впервые с 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

За один биткоин предлагают $15,2 тыс. Рост курса может быть связан с тем, что инвесторы продолжают вкладывать средства в эту криптовалюту.

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Только за последний день курс биткоина вырос на 7,8% и более чем на 108% с начала года.

Сейчас биткоин является одной из самых популярных криптовалют. Его оборот не регулирует ни одна страна или банковская структура.

Но, даже несмотря на это, в курсе биткоина с начала 2020 года можно было заметить значительные изменения. Его стоимость как превышала отметку в $10 тыс., так и резко падала в цене до $4 тыс.