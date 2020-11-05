PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Впервые с 2018 года: курс биткоина превысил $15 тыс.

Курс самой популярной криптовалюты биткоина поднялась выше $15 тыс. впервые с 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

За один биткоин предлагают $15,2 тыс. Рост курса может быть связан с тем, что инвесторы продолжают вкладывать средства в эту криптовалюту.

Читайте: Максимум за почти три года: биткоин подорожал в день выборов в США

Только за последний день курс биткоина вырос на 7,8% и более чем на 108% с начала года.

Цена биткоина в долларах — курс криптовалюты 5 ноября

Сейчас биткоин является одной из самых популярных криптовалют. Его оборот не регулирует ни одна страна или банковская структура.

Но, даже несмотря на это, в курсе биткоина с начала 2020 года можно было заметить значительные изменения. Его стоимость как превышала отметку в $10 тыс., так и резко падала в цене до $4 тыс.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка