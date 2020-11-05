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Факты / Мир

Выборы в США 2020: Байден побеждает в ключевых штатах

Подсчет голосов в ключевых штатах США продолжается, однако кандидат от Демократической партии Джо Байден уже получил полноценную победу в Висконсине и Мичигане.

От объявления победы над Дональдом Трампом его отделяет шесть голосов. Для этого демократу нужно выиграть еще в одном штате, например, в Неваде или Пенсильвании.

результати виборів у США

Есть только одно “но” — Аризона (11 голосов выборщиков). Еще вчера в первой половине дня авторитетные американские издания AP и Fox News записали этот штат в актив Байдена (там подсчитано 86% голосов)

Но в ночь на четверг в Аризоне стали поступать неожиданно хорошие результаты Трампа.

— Если бы меня заставили выбирать, я бы сказал, что в Аризоне победит Байден, но я уверен, что его победу там нельзя было признавать, а сейчас эти признания пока должны быть отозваны, — написал основатель электорального сайта FiveThirtyEight Нейт Силвер.

Теперь аналитики прогнозируют, что разрыв в штате будет минимальным, а у Трампа есть некоторые шансы вырваться вперед. Это может изменить всю картину, как минимум станет поводом для серьезных судебных разбирательств.

Предвыборный штаб Дональда Трампа уже обратился в суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов из-за недостаточного доступа наблюдателей к процессу.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

Количество электоральной поддержки не решает исход выборов: в 2016 году Трамп набрал меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, но выиграл выборы.

Все решает голосования выборщиков: к примеру, на предыдущих выборах Трамп получил 304 голоса, а Хиллари 227.

Коллегия выборщиков будет голосовать 14 декабря 2020 года, а в январе их голоса подсчитает Конгресс.

Торжественная церемония присяги и вступления на должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.

Источник: NYT

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