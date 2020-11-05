По состоянию на утро 5 ноября коронавирус в мире к уже у 48 млн человек, за последние сутки — более 700 тыс. новых случаев.
За весь период пандемии умерли 1 224 144 пациента, 31,8 млн человек выздоровели.
В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 20 место — между Польшей и Индонезией.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 9 480 292;
- Индия — 8 313 876;
- Бразилия — 5 590 025;
- Россия — 1 680 579;
- Франция — 1 591 152.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 233 663;
- Бразилия — 161 106;
- Индия — 123 611;
- Мексика — 93 228;
- Великобритания — 47 832.
Карантин в Европе
Ряд европейских стран вернулись к жесткому карантину.
В частности, речь идет о Франции, Италии, Германии, Испании, Словакию, Чехию, Польшу, Болгарию и даже Швейцарию.
Специалисты убеждены, что с дальнейшим ухудшением эпидситуации страны будут вынуждены закрыть внутренние границы для въезда.
Большинство из этих государств закрыты для посещения не граждан ЕС еще с начала пандемии.