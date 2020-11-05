Несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, что лишних врачей в стране нет.

— Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с Covid-19. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал, — подчеркнул Лукашенко.

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Глава государства обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства. Он уже отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну людей с чужим паспортом.

— Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются, — подчеркнул глава государства.

Санкции против Лукашенко

Александру Лукашенко грозят персональные санкции от Европейского Союза. Там уже согласовали ряд ограничений против него.

Согласно им, Лукашенко грозит замораживание активов. Кроме того, ему могут не выдавать визы на посещение стран ЕС.

Источник: Президент Республики Беларусь