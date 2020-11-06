Какие шансы у Трампа оспорить результаты выборов в США в Верховном суде

Кто станет президентом США, еще не определили. Но уже точно известно, что эти выборы побили несколько рекордов. Самое массовое досрочное голосование — более трети американцев, а это более 100 млн человек, отдали голоса до Всенародного дня выборов. Явка — почти 67%. Рекордная за 120 лет. До сих пор самой высокой она была только в 1900 году, когда на выборы пришли 73% избирателей.

Подсчет еще идет, а Джо Байден уже набрал более 73 млн голосов. Это самое большое количество за всю историю США, пишет Guardian. Трамп пока на втором месте — у него более 69,5 млн.

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Такой отрыв и желание остаться в Белом доме может затянуть избрание главы государства надолго. Страну уже охватили протесты сторонников Трампа и Байдена.

Трамп попытался обжаловать результаты в судах штатов

Победителем Дональд Трамп объявил себя еще в первую ночь после голосования, хотя понятно было, что с Байденом он идет вплотную. Поскольку основная борьба за голоса в так называемых “колеблющихся” штатах, действующий президент решил подсчет в них остановить, подав иски в суды Мичигана, Джорджии и Пенсильвании.

Трамп мотивирует это тем, что наблюдатели от республиканцев не имели возможности следить за процессом подсчета голосов. Больше всего претензий к голосованию по почте, мол, неожиданно ниоткуда приходят сомнительные бюллетени, и именно подсчет этих бюллетеней он хочет остановить. Еще во время избирательной кампании подчеркивал, что безопаснее отдать голоса лично.

— Теоретически фальсификации возможны, потому что во время голосования по почте никто личность не подтверждает. Но эту процедуру позволяет закон. И до сих пор никаких массовых нарушений во время такого голосования не обнаруживали. Но, например, согласно последнему опросу в Джорджии 60% сторонников Байдена голосовали по почте, за Трампа — 28%. Поэтому ему просто выгодно затормозить процесс, — рассказывает Фактам юрист-международник Геннадий Друзенко.

Шансы Трампа в Верховном суде

Суды Мичингана и Джорджии уже отклонили иски Трампа. Он угрожает жаловаться еще и в Верховный суд. По мнению аналитика Джона Зогби, дело не в компетенции этого суда.

— В Конституции США четко написано — правила проведения выборов определяют штаты. Верховный суд вмешивается только тогда, когда есть нарушения чьих-либо прав. В этой ситуации я не вижу нарушения прав. Часть бюллетеней всегда поступала позже. Так было всегда. Останавливать поступления бюллетеней через суд, особенно если мы знаем, что большинство из них — за демократов, опасно. Но этот человек не умеет проигрывать и привлекает все возможные инструменты, — отметил Джон Зогби во время онлайн-брифинга Выборы 2020, который организовал Foreign press-centre.

С судом возникла интересная ситуация. В конце октября одной из судей стала поклонница Трампа Эмми Баррет — она ​​заняла место Рут Гинзбург. И теперь шесть из девяти судей — это представители консерваторов. С другой стороны, не все республиканцы сейчас поддерживают Трампа. Да и судьи вряд ли будут руководствоваться своими политическими убеждениями.

— Есть еще один вариант развития событий. Если подсчет голосов все-таки сорвут, то представители обеих политсил могут попробовать в некоторых штатах по собственному усмотрению назначить выборщиков. Так как в Конституции не указано, кто это должен делать — губернатор штата или представители его законодательного органа. Если в местном конгрессе большинство демократов, а губернатор — республиканец, могут образовать два параллельных электоральных колледжа, — говорит Геннадий Друзенко.

Российское влияние, по мнению эксперта не такое мощное, как на предыдущих выборах. Кремль сейчас не так заинтересован в каком-то конкретном кандидате, как желает, чтобы в США начался хаос. Ситуацию расшатывают боты в соцсетях, об этом неоднократно говорили американские спецслужбы. Со своей стороны так же действует и Китай.

— Любое затягивание подсчетов повлечет ухудшение ситуации в стране в целом. США погрузятся в свои внутренние проблемы и будут терять влияние на внешнеполитической арене, — рассказывает Фактам эксперт по международным вопросам Илья Куса.

На решение этих проблем времени мало, избирательный процесс в США четко расписан. Президент должен вступить в свои полномочия до 20 января. Если этого не произойдет, страну возглавит председатель Палаты представителей Конгресса. И вряд ли американцы к такому готовы.

Ольга Читайло