Отход президента России Владимира Путина может оказаться событием недалекого будущего.

Журналисты строят догадки о том, что российский лидер страдает от неизлечимой болезни, а российские законодатели уже готовят мягкий уход Путина на пенсию.

У Путина болезнь Паркинсона?

6 ноября британский таблоид The ​​Sun сообщил, что среди “московских источников” растут опасения по поводу здоровья Владимира Путина.

Недавние кадры с 68-летним российским лидером “наводят на мысль, что у него есть симптомы возможной болезни Паркинсона”, передала газета слова московского политолога профессора Валерия Соловья.

Симптомы Паркинсона, которые заметили у Путина

Болезнь Паркинсона – неизлечимое неврологическое заболевание, которое приводит к тому, что человек становится неспособным к самостоятельным движениям.

Тремор (дрожание) конечностей, прежде всего это касается рук, что и можно увидеть у Путина, когда пальцы его руки находящейся в покое, совершают непроизвольные движения. Иногда движения пальцев президента России складывались в его знаменитую дулю.







Путин планирует уход на пенсию: болезнь Паркинсона и законопроекты об иммунитете / 2 фотографии

Второй признак болезни Паркинсона у Путина, это его постоянные подергивания ногами, его ноги не стоят на месте, а постоянно непроизвольно двигаются, более того, время от времени Путин, оперевшись на пятку, задирает ступню вверх.

Реакция Кремля

Кремль опроверг сообщения о том, что Путин планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у президента “прекрасное здоровье”, и он “не собирается уходить в отставку”.

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Путин готовит себе иммунитет перед пенсией?

Также о том, что Путин собрался покинуть пост, может говорить тот факт, что российские депутаты рассматривают пожизненный иммунитет от судебного преследования для бывших президентов.

На этой неделе российские законодатели внесли в парламент два законопроекта, которые предусматривают особые положения для бывших президентов.

Первый дает право бывшему президенту на пожизненное место в качестве сенатора в Совете Федерации России, что автоматически дает ему иммунитет от судебного преследования.

Во втором случае бывшим президентам предоставляется пожизненный иммунитет от уголовного преследования, когда они решат уйти на пенсию. Это применимо к любым преступлениям, совершенным при жизни.

В настоящее время экс-президенты защищены за действия, которые были предприняты только во время их пребывания у власти.

Фото: Кремль