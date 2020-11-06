Facebook заблокировал группу сторонников Трампа, которые призывали к насилию

Соцсеть Facebook заблокировала группу Stop the Steal (Остановить кражу), в которой сторонники Дональда Трампа призывали к насилию и распространяли его заявления о фальсификации выборов командой Джо Байдена.

На момент блокировки этой группы там было 350 тыс. участников.

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— Согласно исключительных мер, которые мы принимаем в период повышенной напряженности, мы удалили группу Stop the Steal. Группа была организована вокруг делегитимизации избирательного процесса, и мы видели тревожные призывы к насилию со стороны некоторых ее членов, — сообщил Facebook.

Кроме того руководство социальной сети заявило, что будет продолжать следить за деятельностью, которая нарушает правила, и будет принимать соответствующие меры.

Выборы в США

Во время подсчета голосов на президентских выборах в США Дональд Трамп откровенно в соцсетях заявил, что команда Джо Байдена пытается украсть у них выборы.

Кроме того, он отметил, что в штате Мичиган было большое число тайно брошенных бюллетеней, а это свидетельствует о фальсификации выборов. Из-за этого Трамп обратился в суд.

Источник: AP