Президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи взяли под стражу в Гааге.

По сообщению специального суда по Косово, политика обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в течение 1998-1999 годов.

Во времена войны за независимость Хашим Тачи был одним из полевых командиров и руководителей Армии освобождения Косово, куда также входили албанские сепаратисты.

Еще в 1997 году Сербия заочно осудила Тачи до 10 лет лишения свободы: кроме террористической деятельности, а также его обвинили в торговле человеческими органами.

5 ноября 2020 Хашим Тачи заявил, что уходит с поста президента Косово, чтобы предстать перед судом в Гааге.

— Я согласился на такой серьезный шаг для защиты целостности президентства Косово, — заявил политик.

Первые обвинения Хашима Тачи Гаагский трибунал обнародовал еще в июне 2020 года.

Среди преступлений, которые фигурируют в материалах дела — массовые убийства, похищения, пытки и преследования “политически невыгодных” лиц, в частности сербов, косовских албанцев и цыган.

Хашим Тачи и Косово

После провозглашения независимости Косово в апреле 2008 года Хашим Тачи шесть лет был премьер-министром республики.

После двух лет перерыва, в 2016 году был избран президентом Косово.

Более 100 стран мира не признали независимость республики Косово, среди которых — Украина.

Инцидент в Косово стал первым серьезным отклонением от норм международного права, принятых после окончания Второй мировой войны, в которых говорилось о неприкосновенности границ стран, сформированных во второй половине ХХ века.

Однако после объединения Восточной и Западной Германии, а особенно после распада СССР международная ситуация начала меняться.

Украинские эксперты и политики убеждены, что официальное признание независимости Косово отрицательно скажется на решении вопроса о аннексии Крыма.

Источник: Kosovo Specialist Chambers