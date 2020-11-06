Массовые убийства и торговля органами: Гаагский трибунал рассмотрит дело президента Косово

Президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи взяли под стражу в Гааге.
По сообщению специального суда по Косово, политика обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в течение 1998-1999 годов.
Во времена войны за независимость Хашим Тачи был одним из полевых командиров и руководителей Армии освобождения Косово, куда также входили албанские сепаратисты.
Еще в 1997 году Сербия заочно осудила Тачи до 10 лет лишения свободы: кроме террористической деятельности, а также его обвинили в торговле человеческими органами.
5 ноября 2020 Хашим Тачи заявил, что уходит с поста президента Косово, чтобы предстать перед судом в Гааге.
— Я согласился на такой серьезный шаг для защиты целостности президентства Косово, — заявил политик.
Первые обвинения Хашима Тачи Гаагский трибунал обнародовал еще в июне 2020 года.
Среди преступлений, которые фигурируют в материалах дела — массовые убийства, похищения, пытки и преследования “политически невыгодных” лиц, в частности сербов, косовских албанцев и цыган.
Хашим Тачи и Косово
После провозглашения независимости Косово в апреле 2008 года Хашим Тачи шесть лет был премьер-министром республики.
После двух лет перерыва, в 2016 году был избран президентом Косово.
Более 100 стран мира не признали независимость республики Косово, среди которых — Украина.
Инцидент в Косово стал первым серьезным отклонением от норм международного права, принятых после окончания Второй мировой войны, в которых говорилось о неприкосновенности границ стран, сформированных во второй половине ХХ века.
Однако после объединения Восточной и Западной Германии, а особенно после распада СССР международная ситуация начала меняться.
Украинские эксперты и политики убеждены, что официальное признание независимости Косово отрицательно скажется на решении вопроса о аннексии Крыма.
Источник: Kosovo Specialist Chambers