Мутация коронавируса у грызунов может вызвать новую пандемию

В Дании ученые считают, что мутация коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19 у грызунов и диких животных может привести к новой пандемии в мире

Директор отдела по инфекционным заболеваниям датского государственного научно-исследовательского института, занимающегося вакцинами и сыворотками Кори Мельбак заявил, что мутировавший вирус значительно отличается от других разновидностей, поэтому вероятно он потребует новой вакцины.

— В худшем случае мы начнем новую пандемию в Дании. Существует риск, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других его разновидностей, что нам придется добавлять в вакцину-то новое. Поэтому мутация отбросит всех нас к началу пандемии, — отметил Кори Мельбак.

Поскольку страна является крупным экспортером норкового меха, то власть решила убить более 15 млн животных из-за опасений, что мутировавший вирус в норке может поставить под угрозу эффективность вакцины от коронавируса.

Также Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок.

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Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что уже 12 человек в Дании подхватили вирус от норки, и речь идет именно о вирусе, который мутирует.

Директор по исследованиям Финской ассоциации звероводов Юсси Пеура считает, что меры, принимаемые в Дании, слишком радикальные и предлагает качественнее следить за соблюдением порядка на зверофермах.

Новые штаммы коронавируса

За время пандемии ученые всего мира стали сообщать о появлении штаммов коронавируса, которые более опасны для здоровья и жизни человека.

Неблагоприятный прогноз сделали исследователи из Сингапура.

По их мнению, в ближайшее десятилетие в мире может возникнуть новый коронавирус, который также будет передаваться от животного к человеку и спровоцирует новую вспышку заболеваемости.