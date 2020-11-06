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Факты / Мир

Не признает легитимность: ЕС готовит санкции против Лукашенко

ЕС готовит санкции за фальсификацию выборов и разгон протестов в Беларуси.

Под их действие попадет и самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Против Лукашенко применят персональные ограничения, среди которых, вероятно, замораживание активов и запрет на выдачу виз в европейские страны.

Читайте: ЕС разрабатывает второй пакет санкций против Лукашенко

В то же время в ЕС в очередной раз отметили, что не признают легитимность Лукашенко.

Протесты в Беларуси

После незаконного разгона протестов в Беларуси Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию на пост президента страны.

Он не пошел на контакт с гражданами, которые вышли на митинги из-за нежелания видеть его главой государства.

Ряд демократических стран осудили такие действия и начали готовить санкции против Лукашенко.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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