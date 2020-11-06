Коронавирус 6 ноября: статистика заболеваемости COVID-19 в мире

По состоянию на утро 6 ноября в мире зарегистрировали 49 031 012 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 239 608 пациентов, 34 983 279 человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место — между Польшей и Индонезией.

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Несмотря на первенство Польши по количеству случаев Covid-19, смертность в Украине в результате осложнений превышает показатель Польши.

На фоне выборов и новой волны протестов в США фиксируют антирекорд: более 123 тыс. случаев коронавируса в сутки.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 9 919 522;

Индия — 8 411 724;

Бразилия — 5 614 258;

Россия — 1 712 858;

Франция — 1 601 367.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 240 953;

Бразилия — 161 779;

Индия — 125 029;

Мексика — 93 772;

Великобритания — 48 120.

Коронавирус в Китае

Начиная с лета, Китай стремительно удалялся от остальных мировых стран в рейтинге распространенности коронавируса.

Бывали недели, когда на территории КНР не фиксировали ни одного случая Covid-19. Тогда власти страны заверила граждан, все будущие вспышки опасной инфекции будут касаться в первую очередь туристов и вновь прибывших граждан из-за рубежа.

Так, по состоянию на 6 ноября Китай находится на 59 месте в мировом Covid-рейтинга.

За прошедшие сутки было выявлено более 50 новых случаев, общее количество составляет 86 151 случай.

В связи с этим КНР официально запретил прибытия иностранцев из Франции и целого ряда других стран.

Таким образом Китай закрывается от мира, который все еще борется с пандемией коронавируса.