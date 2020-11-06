В США почтовая служба не успела доставить на избирательные участки более 150 тыс. бюллетеней. Это нужно было сделать до окончания голосования — 3 ноября. Суд уже получил соответствующие документы отчетности.

Более 12 тыс. из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где имя победителя еще не определилось (Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Невада, Аризона).

В зависимости от законов конкретного штата доставленные позднее дня выборов бюллетени могут быть зачислены или признаны недействительными.

В Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании бюллетени, которые пришли после 3 ноября, будут подсчитаны, поскольку почтовые штемпели датированные днем ​​выборов.

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Но в Аризоне и Джорджии, задержавшиеся бюллетени, не учитывают при подсчете голосов.

5 ноября Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов и не считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Система выборов в США

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование Коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе.