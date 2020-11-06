Дополнительную охрану отправили к штабу кандидата в президенты США Джо Байдена в штате Делавэр.

Такое решение секретная служба страны приняла после того, как представители команды демократа заявили о готовности объявить о победе их кандидата.

Ожидается, что уже сегодня, 6 ноября, Байдена могут объявить новоизбранным главой страны.

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Секретная служба традиционно отправляет подкрепление к штабу победителя на выборах. Хотя так же охраняют и действующего президента, республиканца Дональда Трампа.

Выборы в США

3 ноября в США прошли выборы президента страны. В гонке участвовали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Согласно последним результатам голосования, победу одерживает Байден, его поддержало большее количество американцев.

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Источник: The Washington Post