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Факты / Мир

На выборах в США пять штатов поддержали легализацию каннабиса

На выборах в США, кроме избрания президента, в каждом штате голосовали за разные инициативы. В частности еще пять штатов поддержали легализацию каннабиса в медицинских или развлекательных целях.

В 33 штатах она уже была разрешена.

Вопрос о легализации марихуаны и декриминализации наркотика псилоцибин более известного как “волшебные грибы”, был вынесен на выборы в Аризоне, Миссисипи, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте.

В США пять штатов поддержали легализацию каннабиса

Читайте: Байден поддержал легализацию марихуаны в США на федеральном уровне

А жители штата Орегон на северо-западе США проголосовали за декриминализацию хранения наркотиков в личных целях.

Таким образом, Орегон стал первым штатом, где не будет уголовной ответственности за хранение небольших объемов героина и других уличных наркотиков.

Легализация медицинского каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский во всенародном опросе также спросил граждан как они относятся к легализации медицинского каннабиса. Почти 65% украинцев ответили положительно и поддержали инициативу президента.

Источник: Bloomberg

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