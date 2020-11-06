В США освободили гражданку РФ Богдану Осипову, которую ранее осудили по обвинению в похищении собственного ребенка.

Женщина была в браке с американцем Брайаном Мобли. В 2014 году, будучи беременной, она забрала первую общую дочь и покинула страну. В 2017-м она вернулась для того, чтобы изменить условия получения алиментов, но была задержана.

В 2019 году Федеральный окружной суд Канзаса приговорил ее к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство. Однако позже обвинение в вымогательстве сняли, а максимальное наказание за похищения она отбыла.

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Кроме того, россиянке разрешили участвовать в дальнейших судебных слушаниях по видеосвязи.

Это дело обострило отношение между РФ и США.

Дело против украинки

В 2019 году в США осудили украинку за порноролики с двухлетней дочерью.

Она получила приговор суда — 20 лет лишения свободы.

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