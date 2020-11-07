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Факты / Мир

Песни, танцы и надувная кукла Трампа: как американцы празднуют победу Байдена

Американцы вышли на улицы праздновать победу Джо Байдена на выборах президента США 2020.

Сторонники демократов радуются результатам голосования, хотя еще действующий президент Штатов Дональд Трамп не признал своего поражения.

Но это не мешает людям выходить в разных городах на улицы с плакатами, а водителям радостно сигналить в ответ, когда они проезжают мимо. Некоторые даже танцуют ​​и поет легендарную песню группы Queen We are the champions.

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Также сторонники Байдена принесли под Белый дом надувную куклу Дональда Трампа.

О том, что Джо Байден победил на выборах президента США, сообщили несколько ведущих международных СМИ.

По информации CNN, демократ набрал 284 голоса Коллегии выборщиков. Однако окончательные результаты выборов будут известны в январе 2021 года. Поскольку именно тогда Конгресс подсчитает голоса Коллегии выборщиков и объявит результат.

В то же время мировые лидеры также начали поздравлять Джо Байдена с победой.

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