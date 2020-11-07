Коронавирус 7 ноября: статистика заболеваемости Covid-19 в мире

7 ноября в мире зарегистрировали почти 50 млн случаев коронавируса.

По данным мониторинговой системы института Хопкинса, всего зарегистрировано 49 667 748 больных Covid-19.

За весь период пандемии умерли 1 248 794 пациентов, 35 256 016 человек выздоровели.

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Сейчас болеет 13 164 232 человек. Украина находится на 20 месте между Бельгией и Индонезией.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 9 919 522;

Индия — 8 462 080;

Бразилия — 5 631 181;

Россия — 1 720 063;

Франция — 1 709 716.

Страны, где больше всего людей умерло от Covid-19:

США — 240 953;

Бразилия — 162 015;

Индия — 125 562;

Мексика — 94 323;

Великобритания — 48 565.

Коронавирус в мире

С 11 ноября все украинцы перед посадкой на авиарейсы во Францию ​​должны будут показать результаты ПЦР-теста.

Румыния вводит общенациональную комендантский час и закрывает все школы на 30 дней с 9 ноября.

С 7 ноября в Польше начало действовать усиления карантина. Театры, кино, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели будут принимать только гостей, находящихся в командировке.

Будут работать только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания. Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение.

Коронавирус в мире 6 ноября

6 ноября во мире зарегистрировали 49 031 012 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 239 608 пациентов, 34 983 279 человек выздоровели. Украина занимала 20 место — между Польшей и Индонезией.