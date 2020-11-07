Коронавирус 7 ноября: статистика заболеваемости Covid-19 в мире

7 ноября в мире зарегистрировали почти 50 млн случаев коронавируса.
По данным мониторинговой системы института Хопкинса, всего зарегистрировано 49 667 748 больных Covid-19.
За весь период пандемии умерли 1 248 794 пациентов, 35 256 016 человек выздоровели.
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Сейчас болеет 13 164 232 человек. Украина находится на 20 месте между Бельгией и Индонезией.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 9 919 522;
- Индия — 8 462 080;
- Бразилия — 5 631 181;
- Россия — 1 720 063;
- Франция — 1 709 716.
Страны, где больше всего людей умерло от Covid-19:
- США — 240 953;
- Бразилия — 162 015;
- Индия — 125 562;
- Мексика — 94 323;
- Великобритания — 48 565.
Коронавирус в мире
С 11 ноября все украинцы перед посадкой на авиарейсы во Францию должны будут показать результаты ПЦР-теста.
Румыния вводит общенациональную комендантский час и закрывает все школы на 30 дней с 9 ноября.
С 7 ноября в Польше начало действовать усиления карантина. Театры, кино, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели будут принимать только гостей, находящихся в командировке.
Будут работать только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания. Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение.
Коронавирус в мире 6 ноября
6 ноября во мире зарегистрировали 49 031 012 случаев коронавируса.
За весь период пандемии умерли 1 239 608 пациентов, 34 983 279 человек выздоровели. Украина занимала 20 место — между Польшей и Индонезией.