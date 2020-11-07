Словакия ограничивает въезд из Украины

Из-за коронавируса Словакия ограничивает въезд на свою территорию из Украины.

С 09.00 9 ноября будет временно закрыто пункт пропуска Малые Селменцы, заявили в Государственной пограничной службе Украины.

Также прекращается пропуск в пункте пропуска Малый Березный.

Будет работать, только для лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, пункт пропуска Ужгород. Он будет открыт с 08.00 до 20.00.

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Путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать ПЦР-тест.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений. Также разрешен транзит пассажиров через страну.

Тестирование на границе

С 9 ноября Словакия планирует начать проводить тестирование на антиген к коронавирусу на границе с Украиной.

Со 2 ноября въезд в страну разрешен только гражданам, имеющим отрицательный тест на Covid-19.

На прошлой неделе министерство здравоохранения страны за один день протестовал 50% жителей страны на коронавирус. Так хотят контролировать вторую волну эпидемии Covid-19.