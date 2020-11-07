У пары из Мичигана с 14 сыновьями родилась дочь

Почти три десятилетия у пары из Мичигана Катери и Джей Швандт рождались лишь сыновья. У супругов впервые родилась дочь. Катери Швандт родила 5 ноября Мэгги Джейн. Малышка весит 3,5 кг и совершенно здорова. Отец девочки сказал, что они с женой очень рады рождению доченьки.

— Этот год запомнился по многим причинам, но Мэгги — величайший подарок, который мы не могли себе представить, — сказал он после рождения дочери в больнице в Гранд-Рапидс.

Швандты уже много лет освещаются в местных и национальных новостях. У пары есть программа прямых трансляций под названием 14 Outdoorsmen (в переводе outdoorsmen — туристы), которой, возможно, теперь потребуется сменить имя.

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Старший сын пары 28-летний Тайлер Швандт сказал, что его родители уже и не надеялись на рождение дочери.

— Я даже не знаю, есть ли у моей мамы какая-нибудь розовая одежда, — сказал он.

Швандты начали встречаться еще будучи первокурсниками средней школы. Они поженились в 1993 году до того, как поступили в Государственный университет Ферриса. До окончания учебы у пары было трое сыновей.

Оба получили ученые степени, хотя их семья становилась больше. Катери имеет степень магистра социальной работы в Государственном университете Гранд-Вэлли. Джей — юрист и владелец геодезической компании, имеет юридическую степень в школе Томаса М. Кули Университета Западного Мичигана.

Второй ребенок в семье Тарабаровой

23 сентября Светлана Тарабарова второй раз стала матерью — у певицы родилась дочь. Также она сообщила, что последний ее трек под названием Солнышко станет оберегом для ребенка. Звезда готовила клип к песне все девять месяцев беременности.

Джерело: The Guardian