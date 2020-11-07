В Шотландии запретили физическое наказание детей

Шотландия стала первой частью Великобритании, в которой запрещено бить детей до 16 лет. Родителям и опекунам ранее разрешалось применять физическую силу для наказания своих детей, если это считалось «разумным наказанием».

Новый закон означает, что защита от так называемого оправданного нападения больше не доступна. Постановление призвано предоставить детям такую ​​же защиту от побоев, как и взрослым.

В законе используется то же определение, которое иногда называют телесным наказанием, используемое Комитетом ООН по правам ребенка.

Шотландия запрещает удары, такие как шлепки рукой или предметами, а также пинки, тряски, царапины, щипки, укусы, подергивание за волосы или уши. Нельзя принуждать детей сидеть или стоять в неудобных положениях. Запрещено оставлять ожоги.

В 1979 году Швеция была первой страной в мире, которая запретила телесные наказания в семье. Сейчас Шотландия стала 58-й страной, которая запретила физическое насилие на законодательном уровне.

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Детский благотворительный фонд NSPCC заявил, что запрет Шотландии был шагом здравого смысла.

— Этот закон четко устанавливает, что физическое наказание больше не должно быть частью детства в Шотландии. Это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать Шотландию страной, где права детей действительно признаются, уважаются и реализуются, — сказала Джоанна Барретт из благотворительной организации.

В Шотландии женщин будут бесплатно обеспечивать средствами личной гигиены

Парламент Шотландии поддержал законопроект относительно обеспечения всех женщин средствами личной гигиены. Шотландия стала первой страной, которая приняла такое решение.

Законопроект предполагает, что тампоны и прокладки должны быть доступны бесплатно в определенных местах, например, в молодежных клубах или аптеках. На это ежегодно будет выделяться более $31 млн.

Джерело: BBC